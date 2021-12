De verdachte die in de nacht van dinsdag op woensdag is aangehouden wegens vermeende brandstichting in een asielzoekerscentrum in Sneek zit nog vast. Het gaat om een 36-jarige inwoner van de Friese stad. De man wordt woensdag verhoord, aldus de politie.

Het is onbekend of de verdachte in het azc woont of van buiten kwam, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl.

Woensdag wordt ook forensisch onderzoek gedaan naar de uitslaande keukenbrand, die plaatsvond in één woning. Die woning is volledig uitgebrand. Andere woningen werden ontruimd. Na ongeveer 45 minuten werd het sein brand meester gegeven.

Twee mensen liepen snijwonden op, zei een woordvoerder van de brandweer tegen Omrop Fryslân. Zij konden ter plaatse worden behandeld. Drie mensen die rook hadden ingeademd zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.