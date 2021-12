Bij een uitslaande keukenbrand in het asielzoekerscentrum in Sneek zijn dinsdagavond vijf mensen gewond geraakt. De woonruimte is volledig uitgebrand en er is één persoon aangehouden op verdenking van van brandstichting.

Twee van de vijf slachtoffers zijn ter plekke behandeld. De andere drie personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De andere woonruimten in het azc zijn ontruimd. De brandweer had de brand na ongeveer drie kwartier onder controle.