Een 74-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats Bergschenhoek wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en dierenmishandeling, maakt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. In de tuin van de man werden vorige week nog graafwerkzaamheden verricht, nadat de man was aangehouden na een melding van huiselijk geweld.

De man werd half december al aangehouden na een melding van mogelijk huiselijk geweld. Nu blijkt dat hij ook wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, psychische en fysieke mishandeling en dierenmishandeling met de dood tot gevolg.

Op 21 december werd in de tuin van het gezin van de man gegraven, maar de politie wilde toen nog niet veel kwijt over de zaak. Ook werd niet gemeld waar precies naar werd gezocht.

Het OM laat nu weten dat er bij die graafwerkzaamheden onder meer een dode kat is gevonden. "Het overige bewijsmateriaal is veiliggesteld en wordt op dit moment nader onderzocht".

Na de aanhouding van de man "is zorg gedragen voor de rest van het gezin", aldus het OM. Buurtbewoners zeggen tegen PZC dat het gezin teruggetrokken leefde.

De aangehouden man zit nog vast en zit in volledige beperking. Het OM is om die reden terughoudend met het delen van informatie over de zaak. Tijdens de eerste zitting op 21 maart 2022 zal de officier van justitie met nadere informatie komen.