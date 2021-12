Zwembad 't Gooische Bad in Hilversum hoeft niet te controleren op coronapassen. De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag geoordeeld dat zwemlessen onder onderwijs vallen en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn.

Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor het controleren van de coronapas bij andere zwembaden, kan de rechtbank Midden-Nederland niet zeggen. "De voorzieningenrechter heeft echt alleen gekeken naar de situatie tussen de gemeente Hilversum en dit zwembad", aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Het zwembad stapte naar de rechter, nadat het een dwangsom opgelegd had gekregen omdat het zwembad de coronapassen niet controleerde.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland gaf het Hilversumse zwembad gelijk. 't Gooische Bad hoeft de coronatoegangsbewijzen van ouders die meegaan naar de zwemles van hun kinderen voorlopig niet te controleren.

De rechter schorst de door de gemeente opgelegde verplichting en de bijbehorende dwangsom. In ieder geval tot er een beslissing is genomen over het bezwaar dat het zwembad bij de gemeente heeft aangetekend, hoeven ouders die hun kinderen naar zwemles brengen geen coronapas te laten zien.

Het controleren van coronapassen is niet verplicht, omdat zwemles volgens de rechter onder onderwijs valt. Maar volgens het coronabeleid van het demissionaire kabinet valt zwemles onder binnensporten.

Aanpassing: In een eerder bericht schreven we dat zwembaden de coronapas van bezoekers dus niet hoeven te controleren. Dat is niet waar: de uitspraak geldt vooralsnog alleen voor het Hilversumse zwembad. Dit is aangepast.