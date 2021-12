De Raad van Discipline heeft oud-advocaat Oscar Hammerstein maandag van het tableau geschrapt. Drie klachten van onder anderen wijlen Peter R. de Vries over onder meer het schenden van de geheimhoudingsplicht vormden de aanleiding voor de zware maatregel. Hierdoor kan Hammerstein niet meer zelfstandig besluiten terug te keren in het vak.

De oud-advocaat zei eerder dit jaar de advocatuur al vaarwel, omdat hij met pensioen ging en namens de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad wil komen. Naar aanleiding van het besluit van de Raad van Discipline heeft hij zich maandag echter teruggetrokken als kandidaat. Hammerstein zegt in een reactie tevens dat hij tegen de beslissing in beroep gaat bij het Hof van Discipline. Hij was reeds "op eigen verzoek van het tableau geschrapt", schrijft de Raad in zijn oordeel

Behalve De Vries waren Nabil B. (kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo) en advocaat Khalid Kasem (momenteel tv-presentator) klagers in de tuchtprocedure. Daarnaast had de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten een zogeheten dekenbezwaar tegen Hammerstein ingediend. De klachten hadden betrekking op de drie maanden waarin Hammerstein kroongetuige B. heeft bijgestaan.

In juli 2020 zei Hammerstein - toen nog opererend als anonieme advocaat van B. - in een interview met het AD dat hij door toedoen van De Vries was gestopt als raadsman van de kroongetuige. Ook lekte hij aan De Telegraaf-journalist John van den Heuvel dat De Vries de kroongetuige zou gaan bijstaan. "Zonder enige noodzaak", terwijl Hammerstein "als geen ander weet welke veiligheidsrisico’s die zaak kent", aldus de Raad. De Vries was de vertrouwenspersoon van B.

Hammerstein liet zich in het AD ook uit over Kasem en zei dat de advocaat volgens het Openbaar Ministerie banden heeft met Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces. En B. heeft geklaagd over het schenden van de geheimhoudingsplicht door zijn vroegere raadsman.

Hammerstein heeft in de klachtprocedure "weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen", aldus de Raad. "Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen."