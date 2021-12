Vanaf de tweede helft van deze week is het zeer waarschijnlijk dat er warmterecords zullen sneuvelen in Nederland, laat Weeronline maandag weten aan NU.nl. Zowel op donderdag als op Oudejaarsdag kan het lokaal 15 graden worden, een unicum.

De zachte jaarwisseling wordt veroorzaakt door wind uit zuidwestelijke richting, die tropische lucht aanvoert. "De lucht wordt aangevoerd vanaf de Canarische Eilanden. De wind is bovendien stevig, waardoor de warme lucht makkelijker onze richting op komt", aldus Weeronline. Hierdoor wordt het in Parijs deze week mogelijk al zo'n 17 graden.

In Nederland varieert de temperatuur donderdag van 12 graden in het noorden van het land tot 15 graden in het zuiden. Het vorige warmterecord in De Bilt op 30 december stamt uit 1925 en staat op 13 graden. "Het lijkt erop dat dit record zal sneuvelen."

Op vrijdag wordt het nog warmer, want ook dan is in Zuid-Nederland een temperatuur van 15 graden mogelijk. Voor De Bilt wordt rekening gehouden met ruim 14 graden. "Dat is zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar", benadrukt Weeronline.

Tot nu toe was de warmste Oudejaarsdag die van 31 december 2017. Toen werd in De Bilt 13,7 graden gemeten. Destijds was er net als dit jaar sprake van wind uit zuidwestelijke richting.

Na zondag keert wisselvalligheid terug

Het zeer zachte weer houdt ook op Nieuwjaarsdag aan, met maxima van 11 graden in het noorden van het land tot lokaal 14 graden in het zuiden.

Voor De Bilt houdt Weeronline rekening met een temperatuur van zo'n 13 graden. Daarmee zou het record van 12,9 graden uit 2012 uit de boeken gaan. Volgens de weerdienst zijn temperaturen van ongeveer 6 graden normaal voor januari.

Vanaf komende zondag keert de wisselvalligheid terug, aldus Weeronline. Het is nog onduidelijk wat het weerbeeld voor de rest van januari zal zijn.