Gladheid door ijzel heeft in het noorden van het land tot meerdere ongelukken geleid. Vanwege die omstandigheden kondigde het KNMI code oranje af voor de drie noordelijkste provincies. Aan het einde van de ochtend geldt die weercode alleen nog voor Groningen. In Drenthe en Friesland is inmiddels sprake van code geel.

Op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens vonden maandagochtend meerdere ongelukken plaats. Zo botsten meerdere auto's op elkaar bij knooppunt Euvelgunne, meldt de ANWB. Een deel van de weg was daarom enkele uren afgesloten.

Ook de A32 bij Meppel ging dicht na een ongeval door ijzel. Verder gebeurden op sommige N-wegen in de noordelijke provincies ongelukken waarbij onder meer voertuigen van de weg gleden. Zo belandde bij het Friese Grou een auto in de sloot.

De ijzel wordt veroorzaakt door de koude ondergrond in combinatie met neerslag. Op sommige plekken kan het hierdoor spekglad zijn. Ook in Flevoland, Overijssel en op de Waddeneilanden kan het plaatselijk glad zijn. Het KNMI verwacht dat de ijzel rond het middaguur overal zo goed als verdwenen is.

Overigens is ook in Zuid-Holland sprake van code geel, maar dat heeft te maken met de dichte mist die op sommige plekken voorkomt in de provincie.