In het noordoosten van het land valt maandag in de ochtenduren af en toe lichte regen of motregen bij temperaturen rond of onder nul. Hierdoor kan er ijzel ontstaan die gladheid veroorzaakt.

Elders in het land ligt de temperatuur ruim boven nul en is van gladheid geen sprake. 's Ochtends stijgt ook in het noordoosten de temperatuur geleidelijk tot boven nul. Dan verdwijnt ook daar de gladheid.

In de loop van de dag wordt het 4 tot 7 graden, terwijl de temperatuur in het zuiden van het land kan oplopen tot 10 graden. Het blijft wel bewolkt en er kan af en toe een spatje regen vallen. Naar de avond toe kan het meer gaan regenen.