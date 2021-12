Het KNMI heeft code oranje uitgegeven wegens verraderlijke gladheid in Friesland, Groningen en Drenthe. In de provincie Groningen komen veel meldingen binnen van ongevallen.

Meld je aan Volgen Ontvang elke dag het weerbericht

In Flevoland, Overijssel en op de Waddeneilanden geldt vanwege de gladheid code geel. In Zuid-Holland geldt code geel vanwege lokaal dichte mist.

De koude ondergrond en neerslag kunnen samen ijzel veroorzaken, waardoor de wegen plaatselijk spekglad worden, waarschuwt het weerinstituut. Strooiwagens gaan in Friesland en elders de weg op.

De brandweer van de provincie Groningen laat weten dat de meldkamer veel meldingen krijgt van ongevallen door de gladheid. Weggebruikers krijgen het advies om hun reis uit te stellen.

In de loop van maandagochtend verdwijnt de gladheid in het uiterste noordoosten van het land, verwacht het KNMI. Maandagmiddag wordt er regen voorspeld in het zuiden van het land, maar de temperatuur ligt dan boven het vriespunt waardoor het risico op ijzel is geweken.