Het KNMI heeft opnieuw code geel uitgegeven: zondagnacht en maandagochtend kan het verraderlijk glad zijn in het noorden en oosten van het land. Sinds 5.00 uur geldt code geel in de provincies Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

In de nacht van zondag op maandag gold er ook code geel voor Noord-Holland en Gelderland, maar die waarschuwing is maandagochtend vroeg opgeheven.

De koude ondergrond en neerslag kunnen samen ijzel veroorzaken, waardoor de wegen plaatselijk spekglad worden, waarschuwt het weerinstituut. Strooiwagens gaan in Friesland en elders de weg op.

In de loop van maandagochtend verdwijnt de gladheid in het uiterste noordoosten van het land, verwacht het KNMI. Maandagmiddag wordt er regen voorspeld in het zuiden van het land, maar de temperatuur ligt dan boven het vriespunt waardoor het risico op ijzel is geweken.