Na een koud begin van de week zorgt een warme lucht maandag al voor stijgende temperaturen in een deel van het land. Aan het einde van de week kunnen die zelfs zodanig hoog worden voor de tijd van het jaar dat er records worden gebroken, schrijft Weerplaza.

Vooral in Groningen begint de week koud. Daar blijft het kwik maandagochtend onder nul en bestaat er ook kans op ijzel. Die gladheid zal zich waarschijnlijk vooral voordoen op lokale wegen en in woonwijken.

Door een zachte wind is het in de rest van het land al warmer. Daar zullen de temperaturen maandagochtend al enkele graden boven het vriespunt liggen.

Dinsdag wordt een wisselvallige dag. De zon zal zich in de kustprovincies wel af en toe laten zien. Door een krachtig hogedrukgebied stijgen de temperaturen dinsdag nog verder. In het zuiden van het land kan het dan zelfs al 13 graden worden, terwijl het in de noordelijke regio's beperkt blijft tot een graad of 7 tot 10. De gevoelstemperatuur is daar wel wat frisser.

Het weer wordt woensdag ronduit herfstachtig met veel bewolking, regen en een stevige zuidwestenwind. In het noorden van het land wordt het 9 tot 11 graden, in het zuiden is het warmer met temperaturen tot 13 graden.

Dat weer zet ook donderdag door. Het kan wel een paar graden warmer worden. Mogelijk wordt het in het zuiden lokaal 15 graden. Stijgt het kwik in De Bilt boven de 13,1 graden, dan is er sprake van een warmterecord.

Het lijkt erop dat we het jaar afsluiten met relatief rustig weer en temperaturen die nauwelijks onder de 10 graden uitkomen. Weerplaza benadrukt wel dat er nog onzekerheid is over het precieze weerbeeld tijdens de jaarwisseling.