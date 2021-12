De politie is in de omgeving van het Midden-Limburgse dorp Herkenbosch op zoek naar een serval. Het ontsnapte exemplaar heeft een hoogte van bijna een meter.

Een serval is een grote katachtige met een tijgerprint. Het is legaal om het dier als huisdier te houden.

De politie verspreidde even voor het middaguur een bericht via Burgernet waarin werd opgeroepen uit te kijken naar de serval. Het dier is nog altijd niet aangetroffen. De politie vraagt mensen die de serval zien de politie te bellen.

Volgens 1Limburg is het niet duidelijk van wie de weggelopen serval is.