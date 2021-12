Na twee dagen van vorst kunnen liefhebbers op Tweede Kerstdag in het noorden van Nederland schaatsen op ijsbanen in de buitenlucht of op ondergelopen, bevroren weilanden. Het KNMI heeft voor zondagavond code geel uitgegeven in het oosten en noorden vanwege de kans op gladheid door ijzel.

Tientallen mensen waren zondagmorgen al vroeg op de schaats te vinden op de Ryptsjerksterpolder in Friesland, meldt Omrop Fryslân. Daar lag een laag ijs van enkele centimeters op het ondergelopen weiland.

In het Drentse Nieuw-Buinen kunnen schaatsers vandaag rondjes rijden op de buitenijsbaan van de plaatselijke schaatsvereniging, die er in de afgelopen vorstnacht in slaagde een strakke ijsvloer te prepareren.

Enkele tientallen kilometer verderop in het Groningse Noordlaren is de ijsbaan van IJsvereniging De Hondsrug open voor inwoners van Noordlaren. Tweetallen van hetzelfde huishouden mogen daar naast elkaar schaatsen. Onderling moeten de schaatsers 1,5 meter afstand houden, schrijft Dagblad van het Noorden.

Zondagavond houdt schaatsbond KNSB zelfs de eerste marathon op natuurijs op de ijsbaan van het Groningse dorp.

IJs op de Waddenzee en het IJsselmeer

Het KNMI waarschuwt dat wegen in met name het noorden zondagavond verraderlijk glad kunnen zijn door ijzel. Deze gladheid kan tot en met maandagochtend duren. Verkeersdeelnemers in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen moeten extra goed opletten als ze vanavond of vannacht de weg op gaan.

Volgens Weerplaza kwam het in de nacht van zaterdag op zondag in het hele land tot matige vorst. De minima liepen uiteen van -9 graden Celsius in Groningen tot iets boven het vriespunt in Zeeland.

De combinatie van de lage temperaturen en een stevige oostenwind hebben zelfs voor ijsvorming gezorgd op de Waddenzee en langs de randen van het IJsselmeer. "Terwijl we in die hoek pas amper 36 uur vorst hebben. Zo snel kan het gaan!", meldt de weerdienst.

In de noordelijke helft van het land liggen de temperaturen zondag aan het begin van de middag nog steeds onder het vriespunt. In de loop van zondag gaat het dooien, al kan dat in Friesland en Groningen nog een tijd in beslag nemen.

De komende week zorgt een zuidwestenwind voor bijzonder zacht winterweer. Vanaf woensdag worden zelfs temperaturen van 14 à 15 graden verwacht.