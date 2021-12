Twee voertuigen zijn zaterdag op de N31 in Friesland met elkaar in botsing gekomen omdat er een schaap op de weg liep. Het dier liep na het ongeluk opnieuw op de weg en is door de politie doodgeschoten om meer ongelukken te voorkomen, meldt Omrop Fryslân.

Het ongeluk gebeurde op de N31 bij De Pein, een dorp dat tegen Drachten aanligt. Een auto en een bestelbus raakten in botsing doordat een schaap over de weg liep. Het busje kwam op de zijkant terecht.

Er raakte niemand ernstig gewond, meldt Omrop Fryslân. Wel werden de inzittenden van beide voertuigen voor inspectie meegenomen met een ambulance, aldus de omroep.

Even later liep het schaap weer over de weg, waardoor automobilisten opnieuw schrokken. Een agent heeft vervolgens het schaap doodgeschoten om nog meer ongelukken te voorkomen. Het dier is vervolgens opgehaald en afgevoerd.