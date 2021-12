Het KNMI heeft code geel voor bijna heel Nederland afgegeven, omdat op Tweede Kerstdag gladheid wordt verwacht. Daarnaast verwacht het weerinstituut in de nacht van zaterdag op zondag in de noordelijke provincies een gevoelstemperatuur van vijftien graden onder nul.

In het noorden van het land kan de gevoelstemperatuur zakken tot vijftien à zestien graden onder het vriespunt. "Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel", aldus het KNMI. De waarschuwing geldt voor de provincies Groningen en Friesland vanaf 23.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur.

Het KNMI voorspelt flinke ijzel voor zondag en meldt dat dit tot verraderlijke gladheid kan leiden. Daarom geldt zondag code geel voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

De ijzel kan ontstaan doordat er vanuit het zuidwesten een gebied met regen over Nederland trekt. In de ochtend is er kans op ijzel in het zuiden van het land en gedurende de dag gaat dit ook gelden voor het midden en de noordelijke provincies.

In het noordoosten kan er in de avond "op uitgebreidere schaal" ijzel voorkomen wat "mogelijk tot in de nacht aanhoudt", aldus het KNMI.

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI om het rijgedrag aanpassen. Ook raadt het weerinstituut weggebruikers aan de weerberichten en eventuele waarschuwingen te volgen.