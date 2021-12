Op Eerste Kerstdag zijn de verschillen binnen ons land groot. Het zuiden heeft te maken met een neerslaggebied. Lokaal kan daarbij een dun sneeuwdek ontstaan. In de rest van Nederland is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Het KNMI roept code geel uit vanwege lokale gladheid.

Het KNMI waarschuwt zaterdagochtend voor gladheid in het hele land. In het noorden en midden van Nederland kunnen natte delen van de weg door de vrieskou glad worden. In het zuiden zorgt de lokale sneeuw mogelijk voor gladheid.

In Zuid-Nederland kan het op weilanden en tuintafels tijdelijk even wit zijn, maar van een dik pak sneeuw op Eerste Kerstdag is geen sprake. In de rest van het land daarentegen is het droog en schijnt de zon uitbundig.

's Middags wordt het overal droog. Op veel plaatsen is kans op een ijsdag met temperaturen tussen het vriespunt in het rivierengebied en -3 graden in het noorden. De noordoosten- tot oostenwind is matig van kracht en maakt het voor het gevoel een stuk kouder. In de kuststrook waait het soms krachtig.

Vanavond gaat het in vrijwel het hele land vriezen. Alleen in delen van Zeeland en Limburg blijft het kwik net boven nul. In het midden van het land vriest het licht. In de noordelijke helft belooft het een koude avond en nacht te worden met matige vorst en temperaturen die lokaal dalen richting -8 graden.

