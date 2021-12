De politie heeft twee aanhoudingen verricht in verband met de dodelijke schietpartij in Amstelveen afgelopen woensdag. Bij de schietpartij kwam een 56-jarige man uit Almere om het leven.

De verdachten zijn twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar, laat de politie vrijdag weten. Zij werden donderdag aangehouden. De 22-jarige man werd na verhoor op vrije voeten gesteld, maar blijft wel verdachte in de zaak. De 21-jarige Amsterdammer zit in beperkingen.

De schietpartij vond plaats in de Wieringerstraat. Het slachtoffer werd om 11.00 uur neergeschoten, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man was een bekende van de politie. Er wordt rekening mee gehouden dat hij slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele circuit. Volgens Het Parool zou het gaan om Itzhak Meiri. De man zou in 2008 al veroordeeld zijn tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden.