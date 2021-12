Het kerstweekend verloopt wisselvallig met regen en ijzel. Ook is er een groot deel van het weekend kans op (lokaal) gladheid. Een landelijke witte Kerst zit er niet in, al is er kans op sneeuw in delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.

Vanaf vrijdagavond tot en met zaterdagochtend is er kans op gladheid in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden. Pas in de tweede helft van de zaterdagochtend verdwijnt de gladheid weer.

Zaterdag, Eerste Kerstdag, blijft het in het hele noorden vriezen met zonnige perioden. In Groningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag temperaturen tussen de -6 en -8 graden mogelijk. Overdag is het in het noorden droog en is er flink wat ruimte voor de zon, al komt de temperatuur niet boven de -1 graden uit.

Het zuiden krijgt zaterdag te maken met regen. De temperatuur komt daar tussen de 5 en 9 graden uit. Tegen het einde van de middag wordt het daar droger en komt wellicht ook kort de zon tevoorschijn.

Geen witte Kerst dit jaar

Duidelijk is dat een landelijke witte Kerst er dit jaar niet in zit, want daarvoor moet er op beide kerstdagen om 9.00 uur een 'gesloten' sneeuwdek liggen. Maar dit jaar krijgt alleen op Eerste Kerstdag een smalle strook van Zuid-Holland naar Limburg lokaal te maken met (natte) sneeuw. Het gaat dan om zo'n 1 tot 2 centimeter sneeuw. De kans dat er ook op Tweede Kerstdag nog een laag sneeuw ligt is volgens Weerplaza klein, maar niet helemaal uitgesloten in delen van Limburg en Gelderland.

De temperatuur ligt op Eerste Kerstdag rond het vriespunt, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan.

Op Tweede Kerstdag trekt een neerslaggebied met zachte lucht over het land. Door de koude lucht kan het enige tijd ijzelen en glad worden. Ook is het mogelijk dat er wat natte sneeuw valt. In het noorden kan het tot laat in de avond glad blijven.

Na het weekend is het even afgelopen met de vorst en komt er ruimte voor een periode met zacht weer. Overdag kan het volgende week tussen de 6 en 10 graden worden.