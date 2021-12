Mohamed A. is vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië. De 41-jarige A. vuurde vorig jaar november 29 kogels af op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag.

De man uit Zoetermeer werd vorig jaar al een geldboete opgelegd wegens het bekladden van het pand. Volgens justitie wilde A. daarmee reisdocumenten afdwingen voor een pelgrimstocht naar Mekka en ging hij steeds verder toen hij zijn zin niet kreeg. Hij deed het uit woede en wraak, stelt de rechter vast.

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat A. het ambassadegebouw onder vuur nam. Er zijn bewakingsbeelden van de beschieting waarop ook zijn auto te zien is. Op een van de hulzen is bovendien DNA van A. aangetroffen. Ook vond de politie schotresten op zijn jas en trui.

Verder heeft A. een psychotische stoornis. Hij lijdt aan "grootheidswanen met een religieuze kleuring", aldus de rechter.

Bewaker vreesde voor zijn leven

De rechtbank veroordeelde A. eveneens wegens een poging tot moord op de bewaker van het gebouw. Die vreesde voor zijn leven tijdens de kogelregen en ondervindt nog steeds de psychische gevolgen van de beschieting. De hele voorgevel van het pand werd dertig seconden lang onder vuur genomen. De verdachte moet zich volgens de rechtbank bewust zijn geweest van de mogelijkheid dat er een bewaker in het gebouw aanwezig was. In de kamer waar de bewaker zat, zijn kogelgaten gevonden.

A. handelde volgens de aanklager met een terroristisch oogmerk, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechtbank blijkt nergens uit dat het zijn doel was om de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van tien jaar en tbs geëist. De celstraf valt lager uit omdat de rechtbank meer dan het OM rekening heeft gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van A. Ook door de vrijspraak van het terroristische oogmerk is de opgelegde celstraf lager.