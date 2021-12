De man die donderdagavond dodelijk werd aangereden op de A58 nadat hij achter zijn ontsnapte hond aanliep, is een 39-jarige Duitser. De hond is vrijdagochtend levend teruggevonden.

Automobilisten zagen het dier staan in de berm van de snelweg, meldt de politie. De hond is door agenten in veiligheid gebracht.

Volgens de politie stond de auto van de man donderdagavond bij een tankstation aan de A58 in de buurt van het Brabantse dorp Moergestel toen de hond ontsnapte. Daarop werd de man door één of meerdere voertuigen geraakt. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Voor mensen die getuige waren van het ongeluk is slachtofferhulp ingeschakeld.