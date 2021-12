Dit jaar eindigen we waarschijnlijk met een laagterecord wat betreft het aantal woninginbraken, meldt de politie vrijdag. Dat hangt volgens de politie vermoedelijk samen met de coronalockdowns. Eerder op vrijdag meldde verzekeraar Interpolis ook al dat een laagterecord in het verschiet ligt.

Volgens gegevens van de politie zijn er in de afgelopen twaalf maanden 22.379 woninginbraken geregistreerd, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Interpolis meldt dat inbrekers in diezelfde periode 21.619 keer toesloegen. Dat is 23 procent minder vaak dan vorig jaar. De verzekeraar verwacht dit jaar in totaal 22.500 inbraken.

Een politiewoordvoerder verklaart dat er vanwege de manier van registreren een klein verschil kan zitten tussen de cijfers uit het dataportaal van de politie en die van een partij als Interpolis.

In de maanden dat bijna alles dicht was, bleef het aantal woninginbraken klein. Vooral in Drenthe (-34 procent) en Flevoland (-33 procent) daalde het aantal inbraken hard. In Groningen (-6 procent), maar ook in Brabantse steden als Tilburg (+9 procent) en Den Bosch (-4 procent) daalde het aantal inbraken in 2021 niet zo hard of steeg het zelfs, blijkt uit de recentste InbraakBarometer van Interpolis.

In het najaar liep het aantal inbraken weer op, richting de traditionele eindejaarspiek. Door de nieuwe lockdown is die stijging in de afgelopen weken echter weer stilgevallen.