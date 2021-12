De Limburgse dijken, watergangen en stuwen en andere belangrijke watersystemen in de provincie zijn vijf maanden na de overstromingen vrijwel geheel hersteld, maakte Waterschap Limburg donderdag bekend. In die tijd hebben vrijwilligers en betrokken organisaties ook al het slib, al het zwerfvuil en de omgevallen bomen opgeruimd.

De grootschalige overstromingen in juli van dit jaar veroorzaakten veel schade in Limburg. Het bouwen van nooddijken en plaatsen van pompen en zandzakken mocht niet altijd baten. Met name de beken in de provincie konden de grote hoeveelheid water niet aan en stroomden over.

Op ongeveer 650 plekken, zoals dijken, watergangen en stuwen, leidden de overstromingen tot schade. Die schade werd veroorzaakt door bijvoorbeeld verzakkingen, kapotte kabels, weggespoelde bomen en zwerfafval. Volgens het waterschap was de schade op negen locaties zo groot dat een speciaal team aan de slag moest met de herstelwerkzaamheden. Op twee locaties staan nog grote werkzaamheden gepland, zoals de bouw van een nieuwe kademuur in Valkenburg aan de Geul.

Door de overstromingen werden niet alleen de watersystemen van het waterschap getroffen: honderden huizen raakten beschadigd en lokale ondernemers en boeren werden getroffen. Vorige week werd bekendgemaakt dat Limburgse ondernemers hierdoor aanspraak kunnen maken op een compensatie. Hoe de boeren die omzetverlies hebben geleden worden gecompenseerd, wordt volgende maand bekendgemaakt.