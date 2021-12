Er was afgelopen week nauwelijks sprake van een ochtend- of avondspits, zeggen de verkeersinformatiediensten van Rijkswaterstaat en de ANWB vrijdag in gesprek met NU.nl. Het is in deze tijd van het jaar sowieso rustiger op de weg. Dat wordt versterkt door de deze maand aangescherpte coronamaatregelen.

Op donderdag stond er op het drukte moment van de week 25 kilometer file in ons land, zegt de ANWB. Een week eerder was dat nog 386 kilometer file. De vrijdagochtend verloopt vooralsnog filevrij. In de periode voor corona was dubbel zo veel kilometer file niet ongebruikelijk.

Rijkswaterstaat zag in de afgelopen een vergelijkbaar beeld op de rijkswegen in ons land. "In de ochtendspits stond deze week gemiddeld zo'n 10 à 12 kilometer file, terwijl dat een week eerder nog ongeveer 80 kilometer was. In de avondspits was het met gemiddeld 100 kilometer toen nog relatief druk, maar dat is gezien de invloed van het weer in deze tijd van het jaar niet ongebruikelijk."

Rijkswaterstaat heeft het sinds de coronapersconferentie op 12 november rustiger zien worden op de weg. Dat verkeersbeeld bleef tot aan deze week stabiel. In september en oktober daarentegen was het voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer bijna zo druk als daarvoor.