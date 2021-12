Vrijdag overdag voelt het eerst zacht aan. Er kan af en toe wat regen vallen. In de loop van de dag stroomt in het noorden koude lucht het land binnen. Wat de kerst betreft lijkt deze lokaal behoorlijk winters te gaan verlopen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De dag begint met bewolking en af en toe wat regen. Er waait een matige wind die uit het westen tot zuidwesten komt. In het uiterste noorden draait de wind in de ochtend naar het noorden tot noordoosten.

In het midden en zuiden van het land is het 's middags 8 of 9 graden, maar in Noord-Nederland gaat het vanuit het noordoosten afkoelen. Aan het eind van de middag is het in Groningen nog 2 graden. De wind is zwak tot matig en waait in het zuiden uit het (zuid)westen en in het noorden uit het noordoosten.

Vanavond laat varieert de temperatuur van 0 graden in het noordoosten tot +6 graden in Zuid-Nederland. In het noorden en oosten is (natte) sneeuw mogelijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag, naar eerste kerstdag, kan ook in het midden van het land (natte) sneeuw vallen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.