Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tien personen vervolgen voor het laten ontploffen van een carbidkanon in het Friese Joure tijdens Oudejaarsavond vorig jaar. Volgens het OM werd de ontploffing met opzet veroorzaakt. Daarbij raakten onder meer een hotel en meerdere huizen beschadigd.

Het tiental, dat bestaat uit mannen van 21 tot 28 jaar, heeft zelf verklaard dat het kanon per ongeluk was afgegaan. Samen met twee anderen meldde de groep zich een dag later op het politiebureau.

Het OM gaat niet mee in die verklaring en laat weten dat er "voldoende vast is komen te staan dat de ontploffing met opzet is veroorzaakt". De verdachten zouden daarbij "bewust en nauw" hebben samengewerkt. De mannen worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing met gevaar voor omgeving.

De verdachten moeten in 2022 voor de rechter verschijnen. Een precieze datum is nog niet bekend.