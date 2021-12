Kerst begint in een klein deel van Nederland met een wit uitzicht. Zaterdagochtend, op Eerste Kerstdag, trekt er neerslag over het land - van regen tot lokaal ook sneeuw. Het weer verschilt sterk per streek: in het noordoosten kan de temperatuur wel 10 graden hoger liggen dan in het zuidwesten.

De kou die donderdag al in de lucht hangt, wordt vrijdag vanuit Duitsland teruggeblazen naar Nederland. Hierdoor zakken de temperaturen tijdens Kerstavond tot onder het vriespunt in Drenthe en in Groningen.

Tijdens de kerstnacht breidt de vorst zich langzaam uit over het hele land. Op Eerste Kerstdag warmt het zuidwesten van het land op, terwijl het noordoosten temperaturen onder 0 houdt. Wouter van Bernebeek van Weerplaza denkt dat de grens tussen vrieskou en zachter weer ongeveer op de lijn tussen Den Helder en Winterswijk ligt.

In de ochtend van Eerste Kerstdag valt er neerslag. In het zuiden gaat het om regen, maar noordwaarts, waar het kouder is, verwacht Weerplaza een strook van sneeuw over het land. "Waar de sneeuw precies valt is nog onzeker. Het gaat om een smalle strook van Noord-Holland naar Gelderland, over het rivierengebied, of nog zuidelijker", aldus Van Bernebeek.

De temperatuur loopt komend weekend sterk uiteen in Nederland. In het noorden kan het -5 worden, terwijl het zuiden er warmer bij zit met 7 graden. Op Tweede Kerstdag warmt het op en stijgt het kwik op meer plekken tot boven het nulpunt.

Zondag kans op ijzel in het noorden

Vanuit het zuidwesten is er zondag kans op neerslag. Vooral in Drenthe, Groningen en Friesland kan dat in de loop van de dag ijzel veroorzaken.

De wind houdt zich rustig en komt in de meeste delen van het land uit het oosten. In de loop van Tweede Kerstdag draait hij tot een zuidwestenwind. Wie van de zon wil genieten, moet het hebben van de middag van Eerste Kerstdag. De rest van het weekend blijft het waarschijnlijk grijs.

Hoewel een officiële witte Kerst twee aaneengesloten witte dagen in De Bilt vereist, is wat minder sneeuw met Kerst ook al bijzonder. In 2010 konden we voor het laatst van een wit wonderland genieten tijdens de feestdagen.