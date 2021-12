Het KNMI heeft donderdag code oranje uitgegeven vanwege gladheid door ijzel en licht winterse neerslag. De waarschuwing geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden. De politie heeft al meerdere verkeersongevallen gezien.

Ook de ANWB meldt ongelukken als gevolg van de gladheid; daar zijn tot nu toe twintig meldingen binnengekomen. Met name in het midden van het land gaat het mis. Volgens de politie Flevoland zijn meerdere voertuigen van de weg geraakt, waarbij enkele mensen lichtgewond zijn geraakt. "Blijf voorzichtig en extra alert", aldus de politie.

In de regio Gooi en Vechtstreek vonden "in relatief korte tijd diverse verkeersongevallen plaats waarbij de gladheid een rol speelde", schrijft de politie in een bericht op Twitter. "Gelukkig hoofdzakelijk blikschade."

Het KNMI adviseert mensen om hun rij- en reisgedrag aan te passen en rekening te houden met langere reistijden. De gladheid levert namelijk grote risico's op voor weggebruikers.

Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies strooien zout. Dit helpt om ijzelvorming tegen te gaan, maar wanneer het langere tijd regent, zal het zout van de weg af spoelen en kan het alsnog glad worden.

In de meeste gebieden verdwijnt de gladheid in de loop van de ochtend. In het noordoosten kan het tot in de middag glad zijn.

De regenbuien die 's morgens over het land trekken leiden tot extra gladheid op de wegen. Op sommige plaatsen bevriest de regen voordat de druppels het wegdek bereiken. Volgens Weerplaza wil het opwarmen van het wegdek "nog niet vlotten", wat ijzel veroorzaakt.