Het KNMI heeft donderdag code oranje uitgegeven vanwege gladheid door ijzel en licht winterse neerslag. De waarschuwing geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden.

In de meeste gebieden verdwijnt de gladheid in de loop van de ochtend. In het noordoosten kan het tot in de middag glad zijn.

Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI mensen om hun rij- en reisgedrag aan te passen en rekening te houden met langere reistijden. De weersomstandigheden leveren namelijk grote risico's op voor weggebruikers.

Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies strooien zout. Dit helpt om ijzelvorming tegen te gaan, maar wanneer het langere tijd regent zal het zout van de weg af spoelen en kan het alsnog glad worden. Het is dus zaak om ook op gestrooide wegen goed op te letten.