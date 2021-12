Het KNMI heeft code oranje rond 13.00 uur beëindigd. Het weeralarm vanwege ijzel en lichte winterse neerslag gold donderdagochtend voor een groot deel van het land. De weersomstandigheden hadden meerdere ongevallen tot gevolg.

Alleen voor de provincies Groningen en Drenthe geldt nog code geel. Het KNMI verwacht dat ook daar de gladheid snel verdwijnt. Het oranje weeralarm gold eerst voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

De gladheid ontstond door regenbuien die 's morgens over het land trokken. Op sommige plaatsen bevroor de regen voordat de druppels het wegdek bereikten. Volgens Weerplaza wilde het opwarmen van het wegdek "nog niet vlotten", wat ijzel veroorzaakte.

Met name in het midden van het land leidde de gladheid tot verkeersongelukken. Volgens de politie Flevoland raakten meerdere voertuigen van de weg, waarbij enkele gewonden vielen.

In de regio Gooi en Vechtstreek vonden "in relatief korte tijd diverse verkeersongevallen plaats waarbij de gladheid een rol speelde", schrijft de politie in een bericht op Twitter. "Gelukkig hoofdzakelijk blikschade."

Het KNMI adviseerde mensen om hun rij- en reisgedrag aan te passen en rekening te houden met langere reistijden.