Donderdagochtend kan het in de noordelijke helft van het land verraderlijk glad worden door ijzel.

's Ochtends is er veel bewolking, maar in de loop van de ochtend kan in het zuiden een waterig zonnetje doorbreken. De temperatuur ligt rond of iets boven het vriespunt. Doordat de wegen nog koud zijn, kan dat lokaal gladheid veroorzaken.

In de middag kan in het midden en zuiden van het land een waterig zonnetje doorbreken en blijft het droog. De wind draait van zuid naar zuidwest en neemt toe tot matig.

's Avonds wordt het in het hele land bewolkt en trekt er een gebied met lichte regen van west naar oost over het land. De meeste regen valt in het noorden. De temperatuur loopt aan het einde van de avond op naar 6 tot 10 graden.

