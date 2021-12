Kerst valt dit jaar in het weekend en dat kan zorgen voor andere openingstijden tijdens de feestdagen. Op Eerste Kerstdag blijven dit jaar iets meer supermarkten open dan in 2020, blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. Op Tweede Kerstdag zijn juist wat minder winkels open dan vorig jaar. Dat lijkt te komen doordat Tweede Kerstdag op een zondag valt.

Wie nog een laatste boodschap wil doen voor het kerstdiner kan op Eerste Kerstdag terecht bij 44 procent van de supermarkten. in 2020 ging het om 40 procent. De onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar de openingstijden van bijna 3.900 filialen van de dertien grootste supermarktketens.

Supermarkten van Vomar zijn relatief het meest open, op zowel Eerste als Tweede Kerstdag. Maar ook Albert Heijn, de grootste supermarktketen, houdt veel filialen open: op Eerste Kerstdag gaat het om zes op de tien winkels en op Tweede Kerstdag om negen op de tien.

Op Tweede Kerstdag is dit jaar 80 procent van de supermarkten geopend, tegen 90 procent een jaar eerder. Bob Gross van Openingstijden.nl vermoedt dat dat komt doordat die dag op een zondag valt. In gemeenten waar supermarkten maar een beperkt aantal zon- en feestdagen open mogen, hebben veel managers waarschijnlijk de keuze gemaakt om dicht te blijven. "Op Tweede Kerstdag heeft iedereen zijn kerstinkopen al gedaan", aldus Gross.

Vooral in de Biblebelt zijn veel winkels gesloten tijdens de feestdagen. In deze strook die dwars door het land loopt, wonen veel gereformeerde Nederlanders. In Amsterdam is een ruime meerderheid van de supermarkten geopend op 25 december, in tegenstelling tot in Nijmegen, Den Bosch en Groningen; hier geldt dat voor slechts een handjevol filialen.