Op de provinciale weg N310 bij Elspeet is woensdagavond een mannelijke wolf doodgereden, meldt de Zoogdiervereniging.

De vacht van het dier was in "matige conditie", meldt de organisatie. Over de identiteit van de wolf is nog veel onduidelijk. Mogelijk gaat het om een lid van een roedel op de noordelijke Veluwe. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Het dode dier wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht. De afdeling Dutch Wildlife Health Centre zal in samenwerking met collega's van Wageningen Environmental Research onderzoek gaan doen.

Sinds enkele jaren zijn er weer wolven in verschillende delen van Nederland. Bij aanrijdingen wordt er zogeheten "veterinair onderzoek" uitgevoerd volgens de afspraken in het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin staat hoe er moet worden omgegaan met de wolf en hoe aanrijdingen van dieren worden afgehandeld.

Het is niet de eerste keer dat een wolf in Nederland wordt doodgereden. Van de zeven dode wolven die tot dusver in Nederland zijn gevonden, kwamen er zes aan hun einde door een aanrijding. Een andere wolf die in oktober bij het Gelderse Stroe werd gevonden, was doodgeschoten.

In Nederland verblijven nu wolven op de Veluwe, in Brabant en in Drenthe. De roedel op de Noord-Veluwe werd gevormd door de eerste wolven die in Nederland opdoken.