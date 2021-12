Aruba krijgt voorlopig geen coronasteun meer van Nederland. Dat heeft demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) woensdag besloten. Het eiland ligt, net als Curaçao en Sint-Maarten, op ramkoers met Nederland over de invoer van een speciale autoriteit die de eilanden financiële steun geeft in ruil voor hervormingen.

Knops en de eilanden onderhandelen al bijna twee jaar over de oprichting van het zogeheten Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Dit orgaan moet ervoor zorgen dat de eilanden hervormingen kunnen uitvoeren en in ruil daarvoor financiële steun krijgen.

De staatssecretaris was in de veronderstelling dat de eilanden in de afgelopen weken definitief akkoord zouden geven, omdat er afgelopen juli al overeenstemming was. Maar tot dusver is het stil gebleven.

"Dat is lastig te begrijpen gelet op eerdere afspraken en dat baart mij grote zorgen", aldus Knops. Totdat hij antwoord heeft van de eilanden, worden nieuwe voorstellen voor bijvoorbeeld coronasteun niet meer behandeld in de ministerraad. Daaronder vallen ook nieuwe steunpakketten die de eilanden krijgen vanwege de coronacrisis.

Het is niet de eerste keer dat Knops en de eilanden botsen over de coronasteun en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Sint-Maarten kreeg maandenlang geen steun vanwege wanbestuur rondom het vliegveld op het eiland.

Eerder werd al steun aan Sint-Maarten stopgezet, omdat het eiland een aanklacht wegens racisme tegen Nederland had ingediend bij de Verenigde Naties. Nederland zou zich "koloniaal" opstellen met de steunvoorwaarden.