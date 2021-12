Het vliegverbod voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland vervalt vannacht. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag bekend.

Het vliegverbod gold sinds vrijdag 26 november voor vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Malawi en Mozambique.

Die landen blijven aangemerkt als zeerhoogrisicogebieden. Dat betekent dat er een Europees inreisverbod geldt voor reizigers uit de landen, ook als ze gevaccineerd of hersteld zijn. Voor bijvoorbeeld Nederlanders die vanuit die landen terugreizen geldt een dubbele testverplichting en een quarantaineplicht bij aankomst.

Veel landen stelden eind november een vliegverbod in nadat de omikronvariant van het coronavirus in zuidelijk Afrika was aangetroffen. Zeker achttien mensen aan boord van twee vliegtuigen die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vlogen, testten positief op de omikronvariant. Later werd bekend dat de omikronvariant vóór die vluchten al aanwezig was in Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk haalde de Afrikaanse landen vorige week al van de rode lijst. Vanwege de verspreiding van de omikronvariant binnen het VK, had het vliegverbod volgens de regering geen toegevoegde waarde meer. Ook Frankrijk en Duitsland schrapten het vliegverbod om die reden al.