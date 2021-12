Een 56-jarige man uit Almere is woensdagochtend op straat in Amstelveen doodgeschoten, meldt de politie. Het slachtoffer is een bekende van politie.

Het schietincident gebeurde iets voor 11.00 uur in de Wieringerstraat. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen, waarna ze de politie alarmeerden. Het slachtoffer was in eerste instantie nog aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De schutter is nog voortvluchtig.

Volgens getuigen is de schutter een man van rond de twintig jaar. Verder is hij ongeveer 1,80 meter en gekleed in zwarte blouse, spijkerbroek en zwarte muts.

De toedracht van het schietincident is nog niet bekend. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit, "maar daar hebben we meer informatie voor nodig", aldus een woordvoerder.

De politie doet forensisch onderzoek op de plaats delict en zoekt via camera's in de buurt naar beelden van de schutter. "Ook heeft direct na het incident een helikopter in de lucht gehangen, maar dat heeft geen resultaten opgeleverd."

De politie is op zoek naar meer informatie. Getuigen die rond de tijd van de schietpartij iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden.