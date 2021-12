Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 bij Eindhoven zijn veertig tot vijftig varkens omgekomen, vertelt Rijkswaterstaat aan NU.nl.

De vrachtwagen met 182 varkens kantelde woensdag rond 6.15 uur. Een aantal dieren overleed of raakte gewond. Ongeveer 135 varkens overleefden het ongeval en daarvan nam een aantal de benen. De losgebroken dieren zijn inmiddels weer gevangen en samen met hun soortgenoten weggevoerd door een andere vrachtwagen.

Een dierenarts ter plaatse onderzocht de gezondheid en het welzijn van de beesten. Varkens waar het niet goed mee ging zijn ingeslapen, vertelt Rijkswaterstaat aan NU.nl.

De bestuurder van de vrachtwagen heeft "geen letsel", aldus de politie. Het is nog onbekend waardoor de vrachtwagen is gekanteld. "Mogelijk heeft de flauwe bocht ter hoogte van het ongeluk er iets mee te maken", zegt een woordvoerder. Maar dat is nog speculatie.

De vrachtwagen is omgevallen in de buurt van industrieterrein Ekkersrijt, direct ten noorden van Eindhoven. De ANWB meldt dat de weg richting Tilburg dicht is vanwege het ongeval. Er is ook diesel op de weg terechtgekomen. Het duurt vermoedelijk tot ongeveer 15.00 uur voordat de weg weer opengaat. Verkeer kan omrijden via Den Bosch, over de A59 en A2.