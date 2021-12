Randstad doet woensdag aangifte van oplichting tegen Sywert van der Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel van de stichting Hulptroepen Alliantie. Het uitzendbureau leverde vorig jaar vijftien medewerkers aan het non-profitinitiatief, zonder te weten dat de oprichters 20 miljoen euro in eigen zak staken.

Dat meldt onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money na een gesprek met hoofd juridische zaken Patrick van der Herberg.

Volg het nieuws rond Sywert van Lienden Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

De vijftien Randstad-medewerkers waren bij Hulptroepen Alliantie bezig met de logistiek, de werving van nieuwe mensen, het testen van mondkapjes en het opzetten van een IT-structuur. Randstad betaalde hun salaris, in de veronderstelling dat het ging om werk bij een stichting zonder winstoogmerk.

De oprichters van Hulptroepen Alliantie hielden de 20 miljoen euro netto over door een grote mondkapjesdeal met de overheid uit te voeren via een geheime commerciële bv. Medewerkers van Randstad wisten hier niets van.

Het is de eerste keer dat Randstad publiekelijk reageert op de situatie. Advocaat Peter Plasman doet woensdag aangifte bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Plasman deed al eerder aangifte tegen Van Lienden en zijn zakenpartners namens mensen die zeiden te zijn opgelicht bij de mondkapjesdeal.

Van Lienden en partners ontvingen 100 miljoen van VWS

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ze ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

De Tweede Kamer vroeg Van Lienden om het geld terug te storten, maar hij willigde dat verzoek niet in. De ondernemer wil het geld beleggen en met het rendement goede doelen steunen. Beoogde ontvangers als KiKa en KWF Kankerbestrijding lieten echter weten dat ze niet op het geld van Van Lienden zitten te wachten.

In de nasleep van de deal zei Van Lienden zijn lidmaatschap van het CDA op. Voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zei begin oktober dat Van Lienden hem wat betreft de deal op het verkeerde been heeft gezet.