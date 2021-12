Door de landelijke lockdown is het voor gemeenten toegestaan om de noodopvang voor dak- en thuislozen ook overdag open te houden. Die opvang is normaal alleen open tijdens nachten wanneer het vriest. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen van de overheid.

Het ministerie van Volksgezondheid roept gemeenten op ervoor te zorgen dat daklozen "overdag naar binnen kunnen om warm te worden, voor sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen". Die oproep geldt in ieder geval tot 14 januari, wanneer de huidige landelijke lockdown afloopt.

"Een belangrijke les uit het begin van de crisis is dat het nodig is om locaties open te houden (of extra te openen) waar dak- en thuisloze mensen overdag naar binnen kunnen", zo staat in de richtlijn. Op die manier moeten overlast op straat en "het verergeren van de problematiek" voorkomen worden.

Gemeenten mogen zelf bepalen of en in welke mate ze gehoor geven aan de oproep. Inlooplocaties voor dak- en thuislozen vallen onder de zogenoemde locaties waar georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

Binnen de opvanglocaties geldt geen mondkapjesplicht, omdat het geen openbare locaties zijn. Wel geldt een dringend advies een mondkapje te dragen. Andere maatregelen zoals de 1,5 meter afstand zijn wel verplicht.

"Meer nog dan tijdens eerdere lockdowns is de inzet van alle gemeenten met creativiteit en flexibiliteit nodig in verband met de grotere besmettelijkheid van de omikronvariant", aldus het ministerie.