Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Jomairo D. een aansturende rol heeft gespeeld bij de plannen om Anis B. te vermoorden en mogelijk een soortgelijke rol heeft gespeeld bij de liquidatie van Rachid Kotar in Amstelveen. Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank van Amsterdam.

Vermeend moordmakelaar D. zit al vast voor betrokkenheid bij de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy in Beuningen in juli van vorig jaar.

De advocaat van D., Suzanne van Bunnik, bevestigt desgevraagd dat haar cliënt ook vervolgd zal worden voor het plannen van de moord op Anis B. Jomairo D. is onlangs gehoord als verdachte in die zaak, waarbij hij heeft gezwegen. Van een concrete verdenking in de zaak-Kotar is haar (nog) niks bekend.

Kotar werd eind 2019 in het bijzijn van zijn vijfjarige zoon doodgeschoten op een parkeerplaats bij een sportschool in Amstelveen. Een poging om B. te liquideren in mei van dit jaar eindigde met de dood van zijn vriendin Ayla Mintjes, toen de auto waarin zij zaten onder vuur werd genomen.

De verdenkingen tegen D. zijn gebaseerd op basis van berichten verstuurd met Sky-telefoons. Deze ontsleutelde encryptieberichten zijn in handen van justitie gekomen na het hacken van aanbieder Sky ECC.

D. zou gevraagd hebben om B. te liquideren

Het OM koppelt een van die Sky-accounts aan de 28-jarige D. Uit "zeer gedetailleerde inhoud van de berichten" kan volgens het OM worden afgeleid dat D. een nog onbekend persoon opdracht geeft B. te vermoorden. In de aan D. toegeschreven tekst wordt namelijk gevraagd B. te observeren en wapens en schutters te regelen om de man te liquideren.

Diezelfde D. zou op 10 januari van dit jaar het verzoek hebben gedaan om een foto van vermoedelijk B. aan 'Chuwi' te sturen. Chuwi is volgens het OM de bijnaam van Jurviën M., de man die door justitie wordt beschouwd als een van de schutters in de zaak-Kotar.

Op een telefoon van de 21-jarige M. is een filmpje aangetroffen waarop hij samen met Rucheno J. en Tyron Z. te zien is. J. is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor zijn rol bij de moord op Kotar. De 22-jarige Z. is op zijn beurt verdachte van het voorbereiden van de liquidatie van Anis B.

Ook een link tussen verdachte en vergismoord

Volgens het OM is er ook een link tussen M. en de vergismoord op het volledig onschuldige slachtoffer Kiliçsoy in Beuningen. Zo zou M. in opdracht van D. een gestolen Renault Mégane hebben moeten ophalen, die later is gebruikt als vluchtauto bij de vergismoord.

Volgens de advocaat van M., Bas Jansen, worden er een "hoop aannames" gedaan op basis van de Sky-berichten en is er geen sprake van een "concrete verdenking" tegen zijn cliënt.

De rechtbank besloot echter dat er voldoende redenen zijn om M. per direct weer vast te zetten. In juli was zijn voorlopige hechtenis nog geschorst. Ook de overige verdachten in de zaak-Kotar blijven vastzitten.