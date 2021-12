Dinsdag is de eerste officiële landelijke matige vorstdag van dit winterseizoen. Door het weer ontstonden er dinsdagochtend problemen op het spoor. Op meerdere trajecten was er vertraging doordat er rijp op de bovenleidingen was ontstaan.

Door dat laagje rijp konden de leidingen minder goed stroom naar de treinen geleiden. Spoorbeheerder ProRail meldde dat hierdoor twee treinen waren gestrand tussen Amersfoort en Baarn. De acht reizigers aan boord werden opgehaald. Ook ter hoogte van Zwolle en Amersfoort was er vertraging. Op de meeste plaatsen waren de problemen rond 8.30 uur opgelost.

Het koelde in de nacht van maandag op dinsdag in De Bilt af naar -5,2 graden. Het koudst was het in Eelde (nabij Groningen): 6,8 graden onder het vriespunt.

De eerste officiële matige vorst wordt gemiddeld rond 24 december gemeten. De eerste matige vorstdag van dit winterseizoen is dus aan de vroege kant.

In het vorige winterseizoen werd pas op 31 januari 2021 een temperatuur van onder -5 graden gemeten. Dat was toen voor het eerst sinds 21 januari 2019 - een periode van maar liefst 740 dagen. In het jaar 2020 heeft het in De Bilt helemaal niet matig gevroren.

De eerste lokale matige vorst van dit winterseizoen werd op 11 december gemeten op weerstation Eelde. Het koelde daar toen af tot -6,6 graden.