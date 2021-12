De eerste officiële matige vorst van het winterseizoen is gemeten. Het koelde in de nacht van maandag op dinsdag in De Bilt af naar -5,2 graden. Het koudst was het vannacht in Eelde met 6,8 graden onder het vriespunt.

Gemiddeld wordt de eerst officiële matige vorst rond 24 december voor het eerst gemeten. De eerste matige vorstdag van dit winterseizoen is dus aan de vroege kant.

Vorig winterseizoen werd pas op 31 januari 2021 na een periode van maar liefst 740 dagen een temperatuur onder -5 graden gemeten. In het jaar 2020 heeft het in De Bilt helemaal niet matig gevroren. De keer daarvoor was op 21 januari 2019.

De eerste lokale matige vorst van dit winterhalfjaar werd op 11 december gemeten op weerstation Eelde. Het koelde daar toen af tot -6,6 graden.