Na een nacht met lichte tot matige vorst begint de dag koud en mistig. Er is kans op een wit laagje op het wegdek of de tuin: dat is rijp, bevroren dauw.

Waar de mist optrekt, is volop zon. Waar de mist blijft hangen, ligt de temperatuur rond het vriespunt en wordt het een grauwe, grijze dag.

In gebieden met zon kan het kwik stijgen tot een graad of 3. Er is weinig tot geen wind. In delen van het land blijft het vriezen; daar is dus sprake van een ijsdag.