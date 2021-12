Gemeentes in heel Nederland openen vanaf maandagavond tientallen tot honderden extra opvangplekken voor daklozen vanwege de naderende nachten met temperaturen onder het vriespunt, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De vier grootste steden verwachten genoeg plekken te hebben om alle daklozen een bed te bieden.

De zogeheten Winterkouderegeling (WKR) gaat maandag in. De regeling houdt in dat alle daklozen recht hebben op een slaapplek binnen, ook mensen die bijvoorbeeld geen papieren hebben in Nederland. Gemeentes bepalen zelf bij welke temperatuur de extra opvang ingaat.

De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) stemt met elkaar af wanneer de WKR ingaat. Maandagavond kunnen alle daklozen in de vier grote steden 's nachts een bed krijgen. Dinsdag overleggen de steden met elkaar tot wanneer de extra opvang duurt. De gemeentes verwachten geen tekort aan bedden.

Amsterdam heeft ruim driehonderd plekken ter beschikking gesteld. In Den Haag staan zestig extra bedden klaar, en de stad heeft vanaf 1 november ook al 160 extra opvangplekken gemaakt die tot eind maart te gebruiken zijn.

Rotterdam heeft 120 bedden gereed. In Utrecht zijn 50 plekken beschikbaar en woensdag komen daar 24 plekken bij. De gemeente kijkt nog naar de noodzaak voor extra locaties, zoals sporthallen.

Ook buiten grote steden gaat regeling in

Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden zegt dat er met dertig bedden minder plekken zijn dan gebruikelijk, vanwege de coronamaatregelen. De stad heeft hotels en andere opvangplekken achter de hand.

In Leeuwarden blijven de extra plekken in ieder geval tot en met de Kerst beschikbaar. Daklozen in het noorden van het land die toch op straat willen blijven, krijgen een fleecedeken.

Ook de Zuid-Limburgse gemeenten verruimen gezamenlijk hun opvangmogelijkheden voor daklozen, schrijft 1Limburg. Ook daar moet iedereen een warme slaapplek kunnen krijgen.