De voortvluchtige verdachte van een dodelijke schietpartij half november in Heerlen is maandagochtend in Duitsland aangehouden. Bij het incident raakte een man zwaargewond. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Over de aanhouding van de dertigjarige Zouo A. kon de politie maandag verder nog niets zeggen.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde eerder een beloning uit voor de tip die tot de aanhouding van de man zou leiden. Politie en Openbaar Ministerie publiceerden ook een foto van de verdachte en gaven daarbij zijn identiteit vrij.

A. werd volgens dagblad De Limburger eerder al voor een geweldsmisdrijf veroordeeld. In 2007 zou hij als zestienjarige jongen een winkelier hebben doodgestoken bij een overval op zijn avondwinkel. De kinderrechter veroordeelde A. tot drie jaar jeugddetentie met tbs.