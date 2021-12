Rijkswaterstaat en ANWB Verkeersinformatie hadden maandag om 8.30 uur geen filemeldingen. Dat tijdstip is normaal gesproken het drukste moment van de ochtendspits. Alleen op de A15 bij Rotterdam was er vanwege ongelukken sprake van noemenswaardige vertraging.

"Of het gebrek aan files een direct gevolg is van de lockdown die zondag ingegaan is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar het is uiteraard wel heel toevallig dat er op maandagochtend geen files staan", aldus ANWB Verkeersinformatie.

Vorige week maandag stond er rond 8.30 uur ongeveer 90 kilometer file. In de periode voor de coronacrisis was 300 à 400 kilometer file voor een willekeurige winterse maandagochtend niet ongebruikelijk. De afgelopen week noteerde de ANWB een gemiddelde filelengte van zo'n 150 tot 155 kilometer.

Ook Rijkswaterstaat bevestigt dat het maandagochtend tijdens de spits erg rustig was op de weg. De dienst waagt zich vooralsnog niet aan vergelijkingen met andere maandagen. Daarvoor wil het agentschap het verkeersbeeld gedurende langere periode aankijken.

Op 15 november, de eerste maandag na het aangescherpte thuiswerkadvies, was het ook al erg rustig op de Nederlandse wegen. Rond 8.00 uur stond er toen zo'n 92 kilometer file.