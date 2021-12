De voormalig burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn is zondag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de gemeente Amsterdam op verzoek van zijn vrouw en dochters bekend. "Hij was tot het einde toe betrokken, helder en geestig."

Van Thijn was een bekend PvdA'er. Hij zat tussen 1967 en 1981 namens de partij in de Tweede Kamer en werd tweemaal de minister van Binnenlandse Zaken. Tussen 1999 en 2007 was hij onderdeel van de Eerste Kamer.

De PvdA'er was tevens de langstzittende burgemeester van Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog. Hij vertolkte van 1983 tot 1994 de rol van burgervader in de hoofdstad.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog doorstond Van Thijn zelf tweemaal deportaties vanuit Amsterdam naar doorgangskamp Westerbork, eenmaal nadat hij op een onderduikadres werd verraden.

Aan het eind van zijn ambt werd hij benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij de Gouden Medaille van Amsterdam.

Amsterdam roemt Van Thijn en maakt 'diepe buiging'

De gemeente laat in een reactie weten dat "met verdriet kennis is genomen van het overlijden van Van Thijn". De stad roemt hem als "vurig debatteerder" en vindt dat hij als bestuurder "pal voor de rechtsstaat" stond. "Hij liet onze stad veiliger en leefbaarder achter. Van zijn inzet plukken wij nog steeds de vruchten. Ed van Thijn ademde de stad."

De gemeente laat weten dat de herdenking van Van Thijn in kleine kring plaatsvindt, met het oog op de geldende coronamaatregelen. Er volgt nog informatie over een publiek condoleanceregister.