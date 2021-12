Een door Forum voor Democratie (FVD) georganiseerde illegale kerstmarkt in het Drentse Wijster is zondagmiddag op last van de burgemeester van Midden-Drenthe afgeblazen. De aanwezigen besloten vanwege dreigende boetes de boel af te breken, waarna ze overgingen tot een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

"Heel triest dat wanneer heel Nederland in een lockdown zit mensen denken een kerstmarkt te kunnen organiseren", zegt waarnemend burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe. "Dat kan niet. Zij vonden dat het wel moest kunnen."

Met de demonstratie heeft hij geen problemen, mits de coronaregels worden gerespecteerd. "Demonstreren is een grondrecht", aldus Bijl.

Voor de kerstmarkt was door Forum voor Democratie geen vergunning aangevraagd. De gemeente vernam pas zaterdag van het voornemen om in Wijster zo'n kerstmarkt te houden.

De organisatoren lieten vervolgens niets meer van zich horen. Pas zondagmiddag lukte het volgens Bijl om in Wijster contact te krijgen met de organisatie.