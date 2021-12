De laatste week voor Kerst wordt koud met vorst en mogelijk wat sneeuw, zegt Weerplaza. Er is echter nog veel onzekerheid rondom een mogelijke witte Kerst. Vanwege een warmtefront dat donderdag richting ons land trekt is het weer met de feestdagen lastig te voorspellen.

Het is zondag met temperaturen tussen de 7 en 9 graden relatief warm voor de tijd van het jaar. Daar komt in de nacht naar maandag verandering in. De wind draait dan naar het noordoosten waardoor het maandagochtend regionaal licht gaat vriezen.

Niet alleen brengt de noordoostenwind koude lucht met zich mee, ook een veld met lage bewolking en mist zorgt dat het in een deel van het land fris wordt. In Groningen blijft het daardoor koud met temperaturen rond het vriespunt. Elders kan de temperatuur stijgen naar maximaal 7 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het nog kouder en is matige vorst mogelijk. Daarbij daalt het kwik lokaal tot wel 7 graden onder nul.

Ook dinsdag en woensdag blijft het koud en kan het regionaal mistig zijn. Het is nog maar de vraag of die mist in de loop van de dag oplost. Gebeurt dat wel, dan breekt de zon door en wordt het overdag ongeveer een graad of 2.

Schaatsen op natuurijs waarschijnlijk nog niet mogelijk

De kou zorgt er waarschijnlijk niet voor dat er op natuurijs geschaatst kan worden. Het water is nog relatief warm. Wel zal er een ijslaag van enkele centimeters dik kunnen komen op ondiepe sloten, vennen en ondergelopen weilanden.

Donderdag nadert een warmtefront vanuit het noordwesten. Afhankelijk van hoe snel dat front beweegt, is er die dag kans op wat sneeuw. Met name in het noorden en oosten kan er winterse neerslag vallen. Vrijdag zal de temperatuur oplopen naar 5 graden en gaat het regenen.

De onzekerheid over het weer tijdens Kerst is nog "enorm", aldus Weerplaza. Tijdens de kerstdagen ligt Nederland op een grens tussen koude en warmere lucht, waardoor de temperatuurverwachting onzeker is. Momenteel koerst Nederland meer richting een zachtere Kerst, maar een winterse Kerst is niet helemaal uitgesloten.