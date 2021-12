De douane trof dit jaar al ruim twaalfduizend keer drugs aan in post die vanuit Nederland is verstuurd, blijkt zondag uit onderzoek van Pointer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De douane laat weten dat het aantal onderschepte pakketten "nog maar het topje van de ijsberg" is.

In 2021 zijn tot dusver 12.712 pakketten en brieven met drugs onderschept. Dat waren in 2020 nog 5.204 onderscheppingen, schrijft het onderzoeksplatform.

De grote hoeveelheid post naar het buitenland wordt steekproefsgewijs gecheckt, legt Maarten Molenbeek van de douane uit aan Pointer. Hij verwacht daarom dat er veel meer pakketten met verdovende middelen zijn verstuurd dan de dienst tot nu toe heeft weten te onderscheppen.

Het aantal onderscheppingen vertoont al jaren een stijgende lijn. Maar omdat de douane de post vorig jaar op een andere manier is gaan registreren, kunnen de cijfers van de afgelopen twee jaar niet direct worden vergeleken met die van de jaren ervoor.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er meer drugs worden verstuurd via de post. Volgens het OM is er flink ingezet op onderzoek hiernaar, maar is er meer capaciteit nodig.

Vorig jaar werd al bekend dat Nederland internationaal wordt aangekeken op de hoeveelheid drugspost. Politie en justitie zeiden destijds tegen NRC dat Nederland een steeds slechter imago krijgt omdat buitenlandse collega's zeggen "overspoeld" te worden door drugspakketten uit Nederland.