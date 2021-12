Een aantal woningen aan de Boudewijnstraat in Rotterdam zijn vannacht ontruimd door de politie. In of vlakbij een van de huizen is mogelijk een explosief of een stuk vuurwerk gegooid.

"We nemen geen enkel risico en zijn daarom tot evacuatie overgegaan. De bewoners van de ontruimde huizen, het gaat om circa twintig mensen, worden opgevangen in een nabijgelegen hotel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse en onderzoekt het voorwerp", zegt een politiewoordvoerder.

Rond 04.00 uur kwam bij de politie de melding binnen. "Inmiddels weten we dat het door een raam naar binnen is gegooid", aldus de woordvoerder.